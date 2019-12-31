Hulusi Akar'dan Libya tezkeresi çıkışı: Oylanmasının ardından gereğini yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkerenin Meclis'e gelmesine ilişkin, "Oylamayı beklemeden hazırlıkları yaptık. Sivillere yapılanlara ilgisiz kalamayız. Tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla birlikte Suriye sınırında askerlerin yeni yılını kutladı. Akar'ın sınırın sıfır noktasındaki Çıldıroba Harekat Merkezi’ne yaptığı ziyarette yanında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik de vardı.

Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık"

Libya ile uzun süredir tarihi kültürel birlikteliğimiz var. Asi General Hafter unsurlarının saldırıları söz konusu. Bu çerçevedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke de olaylara müdahil olmuş durumda. Libya dostumuz kardeşimiz. Sivillere yapılan harekatlara ilgisiz kalmamız söz konusu değil. Cumhurbaşkanımıza davet mektubu geldi. Kayıtsız kalmamız mümkün değil. Libya için hazırlıklarımızı yaptık, insani yardım, eğitim ve işbirliği öncelik görevimiz.

Oylamayı beklemeden yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Gerekli süreç başlamış durumda tezkerenin oylanmasının ardından gereğini yapacağız.

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Siyasetin ötesinde bu bir devlet meselesi. Bu milli mesele. İşin siyasi boyutlarından ziyade bizim uzun yıllar tarihi kültürel ortak değerlerimiz olan onların güvenliklerini sağlayacak şekilde yapmamız gerekenleri yapmak yönünde görev verilirse yapmaya hazırız.

KKTC'deki İHA ve SİHA üssü

Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Oradaki zenginliklerin hakça paylaşımını istiyoruz. Bir an önce oradaki tarafların bizim garantörlüğümüze saygı göstermelerini bekliyoruz. Garantör olarak sorumluklarımızı yerine getirdik getirmekte de kararlıyız. Bize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. Barış istiyoruz hakça paylaşım istiyoruz.