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Ellerin kırılsın zalimler! Antalya'da kediyi çelik telle asıp öldürdüler

DHA'nın aktardığı habere göre olay bugün saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Üçgen mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

'Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı'

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, gömüldü.

Yapılanın canilik olduğunu söyleyen Tuğba Yurttaş’ın annesi Nuray Yurttaş, "Kızım onları her gün besliyordu. Kedileri beslediğimiz için sürekli tehdit ediyorlardı. Sonunda kedimizi öldürdüler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

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