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Milli Piyango'dan çıkan 70 milyonluk büyük ikramiye hazineye devredildi

Milli Piyango'nun geçen seneki talihlisinin kazandığı 70 milyon liralık büyük ikramiye zaman aşımına uğradı. MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgide ''70 Milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğramıştır'' ifadeleri kullanıldı. Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar'da seyyar bayi Ali Özçalımlı'nın sattığı '7615536' numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine rağmen 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı. Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği hesaba katarak parayı hazır tutmuştu.

Tahsilat için son gün 31 aralık

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. 

Kaybı ne kadar?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlenmişti.

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