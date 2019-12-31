Türkiye'de 2019'a damga vuran olaylar! İşte yaşananlar
2019 yılı geride kalırken acısıyla tatlısıyla bir çok olay hafızalara kazındı. İşte 2019'da Türkiye'de gündemden düşmeyen olaylar...
Barış Pınarı Harekatı
Ekim ayına Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı damgasını vurdu.
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.
S-400 sevkiyatı
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve teslimatı 12 Temmuz'da yapılmaya başlanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı.
Pençe harekatı
Milli Savunma Bakanlığınca 27 Mayıs'ta, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı.