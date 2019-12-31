MPİ çekiliş sonuçları 2020 yılbaşı milli piyango bileti sorgulama ekranı

Peki Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok çıkan numaralar neler? Yılbaşı ikramiyesi en çok hangi illere çıktı? Tam, yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı?