MPİ çekiliş sonuçları 2020 yılbaşı milli piyango bileti sorgulama ekranı
Milli piyango 2020 yılbaşı çekilişine artık çok az zaman kaldı. 80 milyon olan büyük ikramiye için MPİ çekiliş sonuçları sayfamızda olacak. Büyük ikramiye için çekiliş saat 15.00'te başlayacak. Amorti çekilişi ise 20.00-21.00 arasında. Peki milli piyango bileti sorgulama nasıl olacak, MPİ bileti yılbaşı çekiliş sonuçları son 3, son 4 ve son 2 rakamına göre ne kadar kazandıracak?
Milli piyango sonuçları sorgulama MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı açılıyor. 2020 yılında büyük ikramiye 80 milyon oldu. Bu gece bir ya da birkaç kişi milyoner olacak. Milli piyango bileti sorgulaması için ilk çekiliş bugün saat 15.00'te başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
Peki Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok çıkan numaralar neler? Yılbaşı ikramiyesi en çok hangi illere çıktı? Tam, yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı?
Milli piyango sonuçları saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak.
Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?
31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.