Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı

Emniyet ekipleri tarafından PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.

Denizli'de, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

2 şahıs gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında, 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

DEAŞ'a yönelik operasyon

Bir başka operasyon ise DEAŞ’a yönelik yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.