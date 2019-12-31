Yılbaşı çekilişi saat kaçta milli piyango çekilişi 2020 ne zaman?

Milli piyango 2020 yılbaşı çekilişine artık çok az zaman kaldı. 80 milyon olan büyük ikramiye için MPİ çekiliş sonuçları sayfamızda olacak. Büyük ikramiye için çekiliş saat 15.00'te başlayacak. Amorti çekilişi ise 20.00-21.00 arasında. Peki milli piyango bileti sorgulama nasıl olacak, MPİ bileti yılbaşı çekiliş sonuçları son 3, son 4 ve son 2 rakamına göre ne kadar kazandıracak?

Milli piyango sonuçları sorgulama MPİ yılbaşı bileti sorgulama ekranı açılıyor. 2020 yılında büyük ikramiye 80 milyon oldu. Bu gece bir ya da birkaç kişi milyoner olacak. Milli piyango bileti sorgulaması için ilk çekiliş bugün saat 15.00'te başlayacak. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek. Peki Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok çıkan numaralar neler? Yılbaşı ikramiyesi en çok hangi illere çıktı? Tam, yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı?

Milli piyango sonuçları saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak.

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak?

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

Milli piyango bileti alırken dikkat edilecek gerekenler nelerdir?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MPİ Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok kazandıran bayii hangisi?

2018 Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 70 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Aynı bayi ise 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı.

Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor.

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçularında en çok çıkan numaralar hangileri?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Milli piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok hangi bilete çıktı?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 Milyon TL talihlisini beklerken vatandaşlar en çok hangi bilete ikramiye çıktığını Google'da aratıyor.

Geçmiş yıllara kıyasla en fazla ikramiye çıkan bilet: Çeyrek bilet