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6 DEAŞ'lının telefonlarından şok eden görüntüler çıktı

ANKARA'da yılbaşında 'tek kişilik' eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın internet sitelerinden edindikleri infaz ve küçük çocuklara verilen silahlı eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan ve yayan teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı. Bu zanlıların yıl başında eylem arayışı içerisinde oldukları belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden operasyonda bir yabancı uyruklu zanlı daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

6 DEAŞ'lının telefonlarından şok eden görüntüler çıktı ile ilgili görsel sonucu

Örgütün internet sitelerinden edindikleri infaz ve küçük çocuklara verilen silahlı eğitim görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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