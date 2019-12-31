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Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor'da. Bordo mavili ekip, Stoke City'den Senegalli futbolcuyu kiraladı.

Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi mutlu sonla bitti. Senegalli futbolcu, instagram hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.

Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu

"Ndiaye ile görüştük"
Öte yandan Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 6-2 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ardından basın mensuplarının Badou Ndiaye ile ilgili sorularına, "Ndiaye listemizde olan bir oyuncu. Görüştük, hepsi bir süreç tabii ki. O süreç sürüyor. Bizim transfer yapmamız için bütçe oluşturmamız, kaynağı sağlamamız gerekiyor. Kaynağı sağlamadan hiçbir transfer yapmayacağız. Kaynağı sağladığımızda teknik heyetin isteği doğrultusunda oyuncuları kadromuza katmaya çalışacağız. Yabancı oyuncuda bilindiği gibi bir tane boşluğumuz var. Duruma göre ne yapacağımıza bakacağız" şeklinde cevap vermişti.

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