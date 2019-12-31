Milli Piyango çekilişi başladı! Bu kez değişiklik yapıldı

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı çekilişi başladı. Saat 15.00'da başlayan çekilişler büyük ikramiyenin çekilmesinin ardından duyurulmaya başlanacak.

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı çekilişi saat 15.00'da başladı. MPİ'nin Ankara Kızılay'daki binasında başlayan çekiliş için basın açıklaması yapıldı.

MPİ'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada çekilişin saat 15.00'da başlayacağı belirtilirken 80 milyon tutarındaki büyük ikramiye ile iki adet amorti numaralarının çekilişi ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı açıklandı.

Büyük ikramiye çekilişi bu yıl öne çekilirken, Milli Piyango İdaresi noter huzurunda yapılacak çekilişi tüm vatandaşların izleyebileceğini duyurdu.

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