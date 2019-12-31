Milli Piyango yılbaşı 2020 amorti

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı 2020 sorgulama ekranı ve 2020 amorti rakamları haberimizin detayında.

Milli Piyango İdaresi'nin 2020 yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamlar belli oldu.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.