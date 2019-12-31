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1 milyon ikramiye kazanan numaralar

7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı.

KAZANAN NUMARALAR
Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı

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