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Galatasaray: Gayrimenkuller ve hesaplar üzerindeki hacizler kaldırıldı

Anadolu Ajansı

Galatasaray Kulübü, Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizlerin kaldırıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yeniden yapılandırma anlaşmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır" denildi. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili de "Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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