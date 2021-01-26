Sakarya'da patlama sesi! Hendek'teki patlama sesi ilçeyi sokağa döktü
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde su fabrikasının olduğu bölgeden gelen patlama sesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Abone ol
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlememek için ekipler, araştırma başlattı.
Hendek ilçesinde su fabrikasının olduğu bölgeden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Geçen yıl havai fişek fabrikası patlamıştı
Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü patlama meydana gelmiş, 7 işçi yaşamını yitirmiş ve çoğunluğu işçi 127 kişi yaralanmıştı.