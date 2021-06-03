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Sakarya'da feci kaza! Tonlarcası yola saçıldı: Uzun araç kuyrukları oluştu

Demirören Haber Ajansı
Sakarya'da feci kaza! Tonlarcası yola saçıldı: Uzun araç kuyrukları oluştu

SAKARYA'da lastiğinin patlaması nedeniyle yalpalayan TIR'daki tonlarca marul yola saçıldı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Murat Uzunoğlu yönetimindeki 06 CKP 411 plakalı marul yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu yalpaladı. Bir süre yalpalayarak ilerleyen TIR, emniyet şeridine yanaştı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde bulunan marullar ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. TEM yolu İstanbul istikametinde ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yola saçılan marulların ekipler tarafından yolun dışına alınmasıyla ulaşım normale döndü.

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