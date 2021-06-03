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Çorum'da eve giren ekipler şok oldu! Çürümüş ceset bulundu: Yanıklar...

İhlas Haber Ajansı
Çorum'da eve giren ekipler şok oldu! Çürümüş ceset bulundu: Yanıklar...

ÇORUM'da 3 katlı apartmanın bodrum katında yabancı uyruklu bir şahsın cesedi bulundu.

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Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak’ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleyi saran kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin daire kapısını açmasının ardından içeriye giren polis ve sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli yabancı uyruklu şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yaklaşık 2 aylık olduğu ve cesedin çürümeye başladığı belirlenirken devrilen elektrik sobasının da cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi.


Soruşturma başlatıldı
Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan’ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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