Hatay'da korkunç kaza! Lastiği patlayan askeri TIR fabrikaya girdi: Şehitler var
HATAY'da seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayınca kontrolden çıkan askeri TIR, yol kenarındaki fabrikaya girdi. 2 şehidin olduğu feci kazada şehidin arkadaşının paylaşımı yürek dağladı
Kaza saat 18.00 sıralarında Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı istikametine giden, üzerinde herhangi bir yük bulunmayan askeri TIR, iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patlayınca kontrolden çıktı.
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi.
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Bekçi kulübesine çarparak durabilen TIR, alev aldı.
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Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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