BIST 1.433
DOLAR 8,66
EURO 10,54
ALTIN 526,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV 2-4 Haziran VarVar Fırsatlarını kaçırma!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcular hangileri?
İstanbul'da binlerce kişi kullanıyor! UKOME'de oybirliği ile kabul edildi: Yasaklandı
AVM'lerde yeni dönem başladı! Büyük kolaylık sağladı: Görünce şaşırmayın
Türkiye 3 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Kayseri'de 'babam kılık değiştirmiş' deyip kızları beddua etti! Savunması şok etti
Ankara'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı: Bulvar trafiğe kapatıldı
Belgeler açıklandı Elon Musk'a kötü haber: güvenlik problemlerine yol açabiliyor
Gaziantep'te dükkanda neye uğradıklarını şaşırdılar! Ortalık bir anda kan gölüne döndü
İnternetten bulup bin 200 euroya anlaştı! FETÖ firarisi konuştu: Rezil oldum
Yorumlar 3 yorum