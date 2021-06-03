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Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcular hangileri?

Ali Koç'un 'Kafaya taktığı' futbolcular hangileri?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 gün önce yaptığı basın toplantısında şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçıyla ilgili olarak bazı futbolculara kafayı taktığını söylemişti. Bu oyuncuların Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Marcel Tisserand olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yaptığı basın toplantısında gündeme dair her konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şampiyonluğun kaçtığı Sivasspor maçına da değinen Koç, "Şampiyonluk maçına çıkıyorsun, sahada yürüyorsun. Öleceksin öleceksin, o forma herkese nasip olmaz. Kafaya taktığım isimler var, gereğini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Hedefinde 3 futbolcu var
Takvim'in haberine göre, Ali Koç'un isim vermese de sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yeni imza atmayacağı, Caner Erkin ve Marcel Tisserand gibi oyuncularla da yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.

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