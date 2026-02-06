Sakarya Kızılay şube başkanı Recep Yarıcı kovuldu! Sebebi iğrenç bir suç

SAKARYA'daki Türk Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın görevine son verildi. Recep Yarıcı'nın görevinden alınmasının sebebi ise iğrenç bir suç... Recep Yarıcı görevde sadece 25 gün kaldı. Recep Yarıcı'dan küçük çocuklara ait müstehcen içerikleri çıktığı iddia edildi.

Abone ol

Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevine henüz 25 gün önce atanan Recep Yarıcı'dan küçük çocuklara ait müstehcen içerikleri çıktığı iddia edildi. Bu skandalın ardından Sakarya Hendek Kızılay Şube Başkanı Recep Yarıcı "küçük çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurma ve paylaşma" suçlaması ile tutuklandı.

Telefonunda çocuklara ait müstehcen...

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Kızılay Şube Başkanı ve iş insanı Recep Yarıcı ile güzellik salonu bulunduğu öğrenilen Z.K. isimli kadın gözaltına alındı. Telegram isimli uygulamada paylaşılan müstehcen çocuk görüntülerinden yola çıkılarak yapılan operasyonda Recep Yarıcı ve Z.K.’nın telefonları ve bilgisayarları incelemeye alındı. Yapılan incelemede her ikisinin de telefonlarında çocukların müstehcen görüntüleri bulundu.

Yüz kızartıcı suç

Kurumdan yapılan açıklamada, Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak'ta gelen Recep Yarıcı'nın "yüz kızartıcı bir suçtan" dolayı tutuklandığının büyük bir infialle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

-"Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31 Ocak'ta derhal son vermiştir. Adı geçen kişi Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.

-Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerle işbirliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

AK PARTİ’DE ADAY OLMUŞ

Hendek Kızılay Şube Başkanı Recep Yarıcı’nın tutuklanması nedeniyle yerine Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Aslıbay atandı. Recep Yarıcı AK Parti’nin Hendek İlçe Başkanlığı için aday olmuştu.