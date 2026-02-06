2026 yılına damga vuracak 5 otomobil açıklandı!

3) BMW 3 SERİES EV

BMW, bu yıl popüler 3 Serisi’nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver’a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.