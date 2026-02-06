2026 yılına damga vuracak 5 otomobil açıklandı!
ABD merkezli otomotiv yayını Car and Driver, 2026’da satışa sunulması planlanan yeni modelleri bir araya getirdi. Listede, Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli aracı da dahil olmak üzere beş farklı otomobil yer alıyor
Ünlü otomotiv dergisi, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.
İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!
1) RAM 1500 TRX
Ram’in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023’te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.
3) BMW 3 SERİES EV
BMW, bu yıl popüler 3 Serisi’nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver’a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.