Hafta sonu yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağış etkili olacak

Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun büyük bir kesiminde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini belirtti.

Batı bölgelerinde ise kuvvetli yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, "Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Yine güneyde Antalya'nın doğu ilçelerinde, Hatay'ın çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışlar kuvvetli olarak gerçekleşecek" dedi.

Özdemirci, pazar günü ise Mersin ve Karaman dışında yağışların yurt genelinde devam edeceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini kaydetti.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu boyunca yağışlı havanın etkili olacağını söyledi.

