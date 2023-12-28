BIST 7.400
DOLAR 29,45
EURO 32,78
ALTIN 1.966,89
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Koca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasındaki yaralıların 30 ambulansla hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Sakarya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık kan gölüne döndü: 10 ölü 57 yaralı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
Foto Galeri Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli yakalandı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak
Diyarbakır sis altında kaldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı
Diyarbakır sis altında kaldı, uçak seferlerinde rötarlar yaşandı
Fatih’te eski koca dehşeti! Boşandığı eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaraladı
Fatih’te eski koca dehşeti! Boşandığı eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaraladı
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor!
Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor!
150 milyon dolarlık alışveriş merkezinin yıkımına başlandı!
150 milyon dolarlık alışveriş merkezinin yıkımına başlandı!
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Aç kalan kurt sürüsü yerleşim yerine indi
Ankara'da DEAŞ soruşturması: 10 kişi için gözaltı kararı!
Ankara'da DEAŞ soruşturması: 10 kişi için gözaltı kararı!
Osmaniye'de peynir bidonunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Osmaniye'de peynir bidonunun içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Asgari ücreti bilmişti! Cem Küçük memur ve emekli maaşı tahmini yaptı
Asgari ücreti bilmişti! Cem Küçük memur ve emekli maaşı tahmini yaptı
EPDK 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verdi
EPDK 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verdi
Mersin'de zincirleme kaza, 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de zincirleme kaza, 2 kişi hayatını kaybetti