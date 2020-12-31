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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yıl paylaşımı

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla yeni yılı kutladı. Bakan Koca, "Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak O, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle 'Sağlık Çalışanları Yılı' kabul edildi. Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Koca, paylaşımına bir de video ekledi. Bakan Koca'nın paylaştığı videoda 2020 yılının neredeyse tamamını kapsayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinden görüntüler yer aldı.

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