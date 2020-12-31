Koronavirüs başladığı yer olan Çin'e farklı şekilde geri döndü

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu, koronavirüsün çıktığı ülke olan Çin'de de ilk kez görüldü. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı, Türkiye'de ise henüz görülmedi.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası ülkeler, İngiltere ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı. Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil.

Yeni varyant, şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı: ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya, Kanada, İsrail, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong.

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı, Türkiye'de ise henüz görülmedi.