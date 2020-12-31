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Koronavirüs başladığı yer olan Çin'e farklı şekilde geri döndü

İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı. Kovid-19'un mutasyona uğrayan versiyonu, koronavirüsün çıktığı ülke olan Çin'de de ilk kez görüldü. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı, Türkiye'de ise henüz görülmedi.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası ülkeler, İngiltere ile bağlantısını keserek uçuşları askıya aldı. Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil.

Yeni varyant, şu ana kadar 29 ülkeye yayıldı: ABD, Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Şili, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Malta, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya, Kanada, İsrail, Zambiya, Lübnan, Portekiz, Çin ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong.

Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı, Türkiye'de ise henüz görülmedi.

Worldometers'de yer alan bilgilere göre; dünya genelinde Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar 83 milyon 300 bin vaka görülürken; 1 milyon 816 bin kişi hayatını kaybetti. 59 milyon 100 bin kişi de hastalığı atlatarak iyileşti.

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