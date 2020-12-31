Antalya'da falezlerden düşen adamı deniz polisi kurtardı

ANTALYA'da 30 metrelik falezlerden dengesini kaybedip denize düşen Ümit K. (31), deniz polisi tarafından botla kurtarılarak yat limanına getirildi. Ağır yaralanan Ümit K., hastaneye kaldırıldı.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda; 30 metrelik falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisi, 50 metre açıkta Ümit K.'yi bularak botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Durumu ağır olan Ümit K.'ye sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri yardımcı oldu.

Kısa sürede Kaleiçi Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri Ümit K.'yi Antalya Eğitim ve Hastanesine götürdü. Ümit K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.