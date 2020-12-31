Fikri Sağlar kendini savundu: Linç kampanyasına dönüştürüldü

Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili sarf ettiği sözler tepki toplayan Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, sözlerinin çarpıtılarak sosyal medyada bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını söyledi.

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Katıldığı bir programda başörtüsü ile ilgili sarf ettiği sözler tepki toplayan Fikri Sağlar, Twitter hesabından kendini savundu. Sözlerinin çarpıtılarak sosyal medyada bir linç kampanyasına dönüştürülmeye çalışıldığını savunan Sağlar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türban, irticai faaliyetlerin şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Başörtüsü, yüzyıllar boyunca Anadolu’da bir geleneksel giysidir. Bununla arasında çok büyük fark var. 'Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var' şeklindeki ifadelerimin inançları gereği başını örtenlere yönelik olmadığı açıktır."

Sağlar, "Türban ile ilgili eleştirilerim herhangi bir inancı aşağılamaya ya da küçük düşürmeye yönelik değil, türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Fikri Sağlar'ın açıklamasının tam metni şu şekilde: