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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Hastalık pandemiye yol açmaz, 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir" dedi.

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Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleyle geçen iki yılın ardından ülkelerde eski yaşama dönüş süreci başlamışken yeni bir salgın korkusu alarm verdi. İngiltere'den yayılmaya başlayan ve çiçek virüsünün bir benzeri olan Afrika kökenli maymun çiçeği ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü.

Maymun çiçeği yüzde ve vücutta deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. .tüm dünyada yeni bir salgın endişesi yaşanırken uzmanlar virüsün pandemiye dönüşmeyeceğini belirtiyor.

Bakan Koca'dan rahatlatan açıklama
Avrupa'da maymun çiçeği vakası 100'ü aşarken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vakanın Türkiye'de henüz görülmediği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları rahatlatacak bir paylaşımda bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

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