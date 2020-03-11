Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı! Bilim kurulu kararını açıklıyor okullar da var

ANKARA'da yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor.

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Dünya'da hızla yayılan Koronavirüs artık Türkiye'de... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika açıklama sonrası bugün Bilim Kurulu Ankara'da kritik bir toplantı yaptı. Kurulun öğle saatlerinde başlayan toplantısında alınan kararlar canlı yayınla açıklanıyor.

Toplantıda okulların tatil edilmesi gündemin ilk maddelerinden biriydi. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplantıya davet edildi. Coronavirüsle ilgili kararları yukardaki playerden canlı izleyebilirsiniz.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

'Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Corona virüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum.

Sorun küresel mücadelemiz ulusal

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir bugünkü toplatımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

Maske ürünlerine ihracat izni yok

Ticaret Bakanlığımız bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Ticaret bakanlığının ön iznini tabi olması kararı alınmıştı. Vatandaşımızım ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin vatandaşımızın alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni verilmeyeceğini üreticilerimize hatırlatmak istiyorum

Risk somut tedbirler basittir

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Yapmamız gereken tedbirler doğrultusunda hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Risk somut tedbirler basittir. Koronavirüs tedbirlerimizden daha fazla güçlü değildir.