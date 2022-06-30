Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de hastanın yaşı ve son durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında maymun çiçeği hastalığının bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca hastanın şu anda tecrit edildiğini duyurdu.

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Maymun çiçeği hastalığı artık Türkiye'de. Hangi şehirde yaşadığı açıklanmayan hastanın 37 yaşında olduğu ve bağışıklık sistemi yetersizliği olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.

Maymun çiçeği hastalığı belirtileri neler?

Maymun çiçeği hastalığı, insanlara virüsle enfekte olmuş bir hayvandan veya maymun çiçeği enfeksiyonu geçiren başka bir insandan bulaşabilir.

İlk semptomların ortaya çıkışı 5 ile 21 gün aralığında herhangi bir zamana denk gelebilir. En yaygın belirti verme başlangıcı ise 6-13. günler arası süreç olarak tespit edilmiştir. En temel belirtiler arasında şunlara yer verilebilir:

Yüksek ateş

Baş, sırt ve kas ağrıları

Lenf bezlerinde şişlikler

Yorgunluk hali

Üşüme ve titreme

Ciltte su çiçeğine benzer, su dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntüler