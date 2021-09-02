Sadettin Tantan'dan hükümete dikkat çeken uyarı: Kaos planını görmeli ve hazırlıklı olmalı

Eski İçişleri Bakanı Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, hükümete dış politika ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Tantan, 'Küresel güçler, ülkeleri sömürmek için kimliksizleştirip yönetmek istiyor. Türkiye bu projeyi de iyi görüp hazırlıklı olmalı' ifadelerini kullandı.

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Eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, "Dış politikada öncelik rant değil işbirliği olmalı" dedi.

Yeniçağ'dan Fatih Erboz'a konuşan Tantan, Afganistan'daki son gelişmeler kapsamında bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

'Türk kimliğine sahip çıkarak kendi güvenlik kuşağını oluşturmalı'

Tantan şu şekilde konuştu:

"İktidar sahipleri her şeyi rant olarak görmemeli. Bu anlayış yüzünden iktidar, bölge ülkeleriyle birliktelik oluşturamıyor. Genel olarak bakıldığında bölge Türkiye için çok önemli. Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkeler Türkiye'nin ilgi alanları. Türkiye açısından önemli bir coğrafya bölge. Fergana vadisi bölgenin güvenliği açısından önemli bir yer. Türkiye bu coğrafyanın kendisi açısından önemini bilerek bölgedeki Türk kimliğine sahip çıkmalı. Afganistan'daki, Türk cumhuriyetlerinde ve bölgedeki tüm Türk varlığına sahip çıkmalı. Bunun için de Türkiye, Hazar havzasından itibaren, İran, Pakistan, Suriye, Irak bölgesindeki Türk kimliğine sahip çıkmalı. Türkiye politikasını öncelikle buna göre belirlemeli. Yani Türkiye, Türk kimliğine sahip çıkarak kendi güvenlik kuşağını oluşturmalı"

'Türkiye bu projeyi de iyi görüp hazırlıklı olmalı'

AB, ABD, İngiltere ve İsrail'in bölgedeki kaos planlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapan Tantan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin askerlerini çekmesi bölgede siyasi etkisinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ancak Türkiye'ye güven duyulmalı bu çok önemli. Bu coğrafyada bulunan ülkelerde yaşayanlar aslında Türkiye'yi barınacak bir yer olarak görüyor. Küresel güçler ise Türkiye'yi kimliksiz kılmak amacıyla göçleri Türkiye'ye yönlendiriyorlar.