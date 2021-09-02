İngiltere Taliban kararını açıkladı! Tanımayacaklar

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'nin Taliban'ı tanımayacağını ancak Taliban'la iletişim kurmaları gerektiğini söyledi.

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Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşıyla görüşen ve ortak basın toplantısında konuşan Dominic Raab, Taliban konusuna "gerçekçi" ve "faydacı" bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, Taliban'ı tanımayacaklarını söyledi.

Herkesin Afganistan'daki bu yeni yönetimin yeni gerçekliklerine uyum sağlaması gerektiğini söyleyerek, kendilerinin de Taliban'la iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Raab ayrıca, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi mevzusunun da Taliban için bir test olduğunu kaydetti.