Müteahhitlerden iş bırakma eylemi! Tarih belli oldu inşaatlar 15 gün duracak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'na üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da müteahhitlerle ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.

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Yapı müteahhitlerinin İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), Ankara'da düzenlediği basın toplantısında 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracağını açıkladı.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söyledi.

Dünya gazetesinde yer alan haberde müteahhitlerin ve hazır betoncuların inşaatların durmaması için çağrısını daha önceden dile getilmişti. Sektör temsilcilerince yapılan çağrıda devletin hareket geçmesini isteyen ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti.

Ayrıca çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.