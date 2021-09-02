MEB ara tatil ve karne tarihi takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakınlığı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı takvimini yayınlayarak ara tatil ve sömestr tatil tarihlerini açıkladı.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından öğretim yılı takvimini açıkladı.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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