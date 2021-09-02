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Karabük'te eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Meğer ormanda...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı! Meğer ormanda...

KARABÜK'te hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü.

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Olay, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyünde meydana geldi. Osman Karatepe (80) isimli yaşlı adam traktörü ile ormanlık alana gitti. Karatepe, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.
Hayvanlarını otlatmaya gittiği iddia edilen yaşlı adam, geri dönmeyince yakınları Karatepe'yi aramaya başladı. Ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarında 80 yaşındaki adamın traktörü devrilmiş bir halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karatepe'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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