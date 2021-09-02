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Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafına eleştireye Atatürk'lü yanıt

Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafına eleştireye Atatürk'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte dua ederek yeni binayı açmasına gelen laiklik eleştirilerine Fahrettin Altun'dan Atatürk fotoğrafıyla yanıt geldi.

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Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasına laiklik hatırlatılması yapılarak eleştiri gelmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan eleştirilere ilk Meclis'in açılış töreninde dua okunduğu sırada çekilen bir fotoğrafla yanıt verdi.

Yargıtay'ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okuması kimi kesimleri rahatsız etti.

Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bunun Orta Çağ zihniyeti olduğunu savunurken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz da "Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt

Bu tepkilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan fotoğraflı bir yanıt geldi.

İlk Meclis'in açılış töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis Üyelerinin dua ettiği ana ilişkin fotoğrafı ve bugünkü törende çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Altun, İngilizce olarak "Nasıl başladı. Nasıl gidiyor…" notunu düştü.

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