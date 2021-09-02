Bomba kulis! İmamoğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması sürerken, CHP ve İYİ Parti liderlerinden üst üste gelen açıklamalar CHP ile İYİ Parti'nin farklı adaylar çıkarması olasılığını güçlendiriyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı birden çok aday çıkarabilir" sözleri Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "İstanbul'un yeni Fatih'i" ilan etmesi siyaset kulislerini hızlandırdı. Hemen ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen "Adayımızın kim olacağına Millet İttifakı karar verecek. Birden fazla adayımız olabilir" çıkışı sonrası kulislere yeni bilgiler sızdı.

İmamoğlu İYİ Parti'nin adayı olabilir

Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. Aktaş, "Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir" dedi. Seçime giderken asıl tartışmanın Millet İttifakı partisi üyeleri arasında değil, CHP içinde parti yönetimi ile belediye başkanları arasında olacağını söyleyen Aktaş, "Seçime doğru giderken Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti işbirliği güçlenecek" diye konuştu.

İmamoğlu daha çok İYİ Parti ile ittifak yaptı

"Seçimi kazandığından beri İmamoğlu, daha çok İyi Parti ile ittifak yaptı" diyen İhsan Aktaş, "CHP kurumsalını belediyeye pek yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İyi Parti’nin adayı olarak ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

HDP desteği olmadan önemi yok

Ayrıca Aktaş, HDP desteği olmadan Millet İttifakı’nda kimin aday olacağı tartışmalarının çok da önemli olmadığını kaydetti.