Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru! Bakan Mehmet Muş duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracatta en yüksek rakama ulaşıldığını ve bunun yeni Cumhuriyet tarihi rekoru olduğunu duyurdu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaretverilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat, yıllık bazda yuzde 52 artarak 18,9 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamaları şöyle:

Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık.

İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık.

Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam"

Ekonomik toparlanma gayet iyi

Ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi olduğunu ifade etmek isterim. Ticaret Bakanlığı olarak piyasa bozucu hareketlerde bulunanlara müsaade etmeyeceğiz. Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Arz-talep dengesinde uyuşmayan fiyatlara hesap soracağız. Fahiş fiyat artışı yapanlara karşı elimizdeki tüm enstrümanları kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışanın yanında ve destekçisiyiz. Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekorbüyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21.7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı tutacak ve göçmen almayacağız. Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yükleme anlayışını kabul etmiyoruz. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkarmıştır.

İhracatımız Ağustos'ta yüzde 51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar dolar ile yeni cumhuriyet rekoru kırıldı. Ağustos'ta ithalat yüzde 23,0 artışla 23,2 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 37,0 artışla 140,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos'ta dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre yüzde 10 azaldı.