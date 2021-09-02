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HABER /  DÜNYA

Tesla çip krizi nedeniyle Çin'deki üretimi durdurdu

Tesla çip krizi nedeniyle Çin'deki üretimi durdurdu

Tesla geçen ay en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi nedeniyle geçici olarak durdurdu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen kısıtlamalar nedeniyle elektronik ürünlere talebin artması nedeniyle başlayan çip krizi otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor.

Tesla Çin'deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre yaşanan sıkıntı nedeniyle Tesla'nın 'Model Y' üretiminde aksamalar meydana geldi. Üretimin şimdi normale döndüğü belirtildi.

Çip krizi otomotiv üzerinde etkisini sürdürüyor

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Son olarak Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.

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