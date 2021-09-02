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Amasya'da okul bahçesinde yetiştirip ücretsiz dağıtıyorlar: Hepsi tamamen organik

Amasya'da okul bahçesinde yetiştirip ücretsiz dağıtıyorlar: Hepsi tamamen organik

AMASYA'’da öğrencilerine tarım ve hayvancılık alanında eğitim veren bir lisenin bahçesinde yetiştirilen organik ürünler öğrenci velileri ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

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Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce uygulanan “Üretiyoruz, paylaşıyoruz” adlı proje kapsamında Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri el emeği, göz nuruyla yetiştirdikleri ürünlerin hasadını da kendileri yaptı. Sonra da bu ürünler öğrenci velileri ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı.

Tarım alanı atölye öğretmeni Sultan Nur Kartı Arslan, verimli araziye sahip okulda eğitim amaçlı üretilen sebze ve meyvelerden oluşturulan paketlere yetiştirdikleri tavukların yumurtalardan da eklediklerini belirtti. Üzüm, elma çeşitleri ile sebze ve meyvelerde iddialı olduklarını anlatan Arslan, “Kara üzüm, elma, domates, biber, patlıcan. Ürünlerimiz çok lezzetli. Hepsi tamamen organik” dedi. Okul müdürü Turan Köse de emeği geçen öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.

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