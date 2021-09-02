İstanbullunun kiralık ev çilesi! 100 binden fazla kiralı arıyor

İstanbul'da son dönemde en önemli gündem maddelerinden birisi kiralık ev fiyatlarındaki artış. Yüz yüze eğitimin başlaması, pandemi nedeniyle memleketine gidenlerin geri dönmesi ve kent genelinde devam eden kentsel dönüşümler fiyat artışlarının başlıca nedeni. Son durumla ilgili ntv.com.tr'ye bilgi veren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 100 binden fazla kişinin ev aradığını ve insanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını söyledi.

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İstanbul'da son dönemde kiralık ev piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kentsel dönüşüm, pandemi nedeniyle memleketine giden insanların geri dönmesi, kısıtlamaların kalkmasıyla düğünlerdeki artış ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla kiralık evlere olan talep hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Ev fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 50'lere ulaştı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık ev piyasasındaki son durumu ntv.com.tr'ye anlattı.

Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiği vurgulayan Nizamettin Aşa, 1000-1500 lira bandında olan evlerin 2 bin 500 liraya, 2 bin 500-3 bin bandında olan evlerin ise 4 bin liralara çıktığını belirtti.

Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" dedi.

"Beşiktaş'ta bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor''

İnsanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını ve nerede boş ev varsa oraya yöneldiklerini belirten Aşa, "Kiralık ev probleminin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Beşiktaş'ta ev bulamayan Avcılar'a kadar gidiyor. Ancak Avcılar'da da durum farklı değil. Kentsel dönüşüm nedeniyle bölgede üç binadan ikisi yıkılıyor, her yer şantiye gibi" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl fren olacak''

Kentsel dönüşümlerin 1-2 sene içerisinden tamamlandıktan sonra insanların kendi evlerine döneceğini ve bu sayede kiralık evlerin boşalacağını söyleyen Aşa, bu durumun en fazla 2 sene süreceğini belirtti.

Kiraların olabileceği en yüksek noktada olduğunu dile getiren Aşa, "Bundan sonra kiralarda hızlı artış olmaz. Önümüzdeki yıl fren olacak, çünkü kentsel dönüşümdeki evler bitmeye yaklaşacak" dedi.

Aşa, ev sahiplerinin tutumu ile ilgili sorumuza, "Eski kiracısı olanlar zaten evden çıkaramıyorlar, devlet kiracıdan yana. Fakat sıfır evi olanlar fırsatçılık yaparak verebildiği kadar yüksekten kiraya veriyor" diye konuştu.

"Dolandırıcılara dikkat''

İnsanların ev ararken en çok dolandırıcılara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nizamettin Aşa, "İnsanlar internet sitesinde gördükleri ilanların hepsini doğru zannediyorlar. Mal sahibi olduğunu iddia eden kişilere 6-7 aylık peşinat gönderiyorlar. Tavsiye vermek gerekirse, mal sahibini görmeden ödeme yapmasınlar. Mülk sahibinden tapu isteyin. Anadolu insanı İstanbul'da çocuğuna ev arıyor, ilandaki fotoğrafları gördüğünde direkt gönderiyor parayı. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dolandırıcılarla bire bir yaşadığı bir olayı anlatan Aşa, "İnternette gördüğüm bir ilan üzerine sözde ev sahibini aradım. Bana kendisinin şehir dışında olduğunu ve parayı yatırmam gerektiğini söyledi. Kendisine evi gidip görmek istediğimi söylediğimde, göremeyeceğimi ve internetteki fotoğraflarına bakmamı söyledi" dedi.

Dolandırıcıların Beşiktaş'ta 1500 liraya ev kiralamaya çalıştıklarını söyleyen Aşa, şu anda o bölgede 3500 liranın altında ev bulunmadığını ve insanların kesinlikle bu tuzaklara düşmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.