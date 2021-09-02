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Türkiye dostu ünlü sanatçı Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye dostu ünlü sanatçı Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

YUNANİSTAN'ın ünlü bestecisi ve sanatçısı Mikis Theodorakis, 96 yaşında başkent Atina’da yaşamını yitirdi.ını yitirdi.

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Besteleriyle birçok nesle ulaşan Theodorakis, Zorba için hazırladığı müzik ile tarihe geçmişti. Yazdığı bestelerin arasından sıyrılan Zorba, günümüzde bile popüler kültürün en ikonik eserlerinden biri olarak biliniyor. Ölümünden sonra sosyal medyada birçok insan Theodorakis ve Zorba filmindeki başrol oyuncusu Anthony Quinn’in Yunan kültürünü en iyi tanıtan isimler olduğuna dair yorumlar yaptı.

Yunan halk müziği ve senfoni orkestrasını bir araya getirmeyi başaran ve bu sayede tanınan Theodorakis’in yazdığı “Ballad of Mauthausen”, Nazi soykırımı hakkında yazılmış en güzel eser olarak tarihe geçti. Müzisyenliğinin yanı sıra bir aktivist olan ve insani değerleri öne çıkardığı görüşleriyle tanınan Theodorakis, Türkiye ile Yunanistan arasında barış sağlanması ve ilişkilerin normalleşmesi için de çok çalışmıştı.

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti
1986 yılında Türk entelektüeller ve siyasetçilerle birlikte Yunan-Türk Dostluk Komitesi’ni kuran Theodorakis, adeta bir barış elçisi olarak çalışmıştı. Dönemin Yunan Başbakanları Andreas Papandreou ve Constantine Miçotakis’ten mesajları Türkiye hükümetine ileten Theodorakis Uluslararası Af Örgütü için 1990’da bir dizi konser vermişti. 2000 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Theodorakis, bir süredir kalp sağlığı sorunları yaşıyordu.

- Theodorakis, 2010 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

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