Taliban'a destek konusunda Katar'dan son dakika Türkiye açıklaması!

Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletebilmesi için görüşülen konularda Katar'dan Türkiye açıklaması geldi.

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Son dakika haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Türkiye ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesine teknik destek verme ihtimali üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Taliban'ın yabancı askerlerin Afganistan'ı terk etmesi çağrısı sonrası Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceği konuşulmuştu. Taliban'ın Türkiye'den işletilmesi konusunda destek istediği ancak Türkiye'nin güvenlik konusunda çekimser olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Taliban bunun üzerine Katar ile görüşmelere gitmişti. Katar'dan bugün yapılan açıklamada Türkiye ile teknik destek konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El-Thani Kabil havalimanının işletmek için Taliban ile görüştüklerini ve havalimanının yeniden faaliyete girmesi için olası teknik destek konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Şeyh Muhammed açıklamayı İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile birlikte Doha'da düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptı.

Taliban sözcüsü, “Türkiye’ye Kabil Havalimanı’nda güvenlik sorunu olmayacağı güvencesi” verdiklerini söylemişti.

Kabil Havalimanı'nın ne zaman açılacağına ilişkin soruya ise Zabihullah Mücahid, havalimanında kontrolü ele aldıklarını ancak ciddi ve büyük zararların olduğunu belirterek, "Katar ve Türkiye, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgileniyorlar. Önümüzdeki üç gün içinde tamamen temizlenmiş olacak ve kısa sürede her şey yeniden inşa edilmiş olacak. Havalimanının eylülde faaliyete geçeceğini umuyorum. İnşallah." yanıtını verdi.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tek başına Katar ya da Türkiye'nin üstleneceği bir iş değil. İlle bir devlet olmak zorunda değil, şirketler de var. Güvenlik konusunda düşüncelerimizi Taliban'a ilettik." dedi.

İngiltere tanımayacağını açıkladı

Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşıyla görüşen ve ortak basın toplantısında konuşan Dominic Raab, Taliban konusuna "gerçekçi" ve "faydacı" bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, Taliban'ı tanımayacaklarını söyledi.

Herkesin Afganistan'daki bu yeni yönetimin yeni gerçekliklerine uyum sağlaması gerektiğini söyleyerek, kendilerinin de Taliban'la iletişim kurması gerektiğini söyledi.

Raab ayrıca, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi mevzusunun da Taliban için bir test olduğunu kaydetti.

Yarın uçuşlar başlıyor

Reuters'ın Al-Jazeera kanalına dayandırdığı haberinde bildirdiğine, Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı aktarıldı.