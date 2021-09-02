'İyi ki yapmışım' diyeceksiniz! İşte emekli maaşını arttıracak 7 etken

1-Tavan primle borçlanma

Doğum ve askerlik borçlanmalarında ödemeyi asgari belirlerseniz maaşı etkilemez. Eğer 2000’den önceki bir süreyi borçlanacaksanız ödemeyi tavan tutardan yatırmaya (şu anda günlük 894 TL) çalışın. Çünkü emekli maaşı bağlama oranı en çok 2000 öncesi döneme ait ve bu döneme ilişkin yüksek yatan tutar emekli maaşını kalıcı şekilde artırır.