Sabiha Gökçen Havalima'nında uçak pistten çıktı! Duran seferler yeniden başladı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen son dakika haber yürekleri ağıza getirdi. Bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri durdurulmuştu. Seferler yeniden başladı.

İstanbul 2 gündür etkili olan fırtına ve yağmurla boğuşuyor. Fırtına hava trafiğini durdururken bu sabah büyük bir kazanın eşiğinden dönüldü. Kaza nedeniyle seferleri durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yeniden başladı.

Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı , inişinin ardından pistte tutunamayarak pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Kazadan sonra hava trafiği yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kaza sonrası diğer uçakların inişinde de aksamalar yaşandı. Birçok uçak pisti pas geçerek hava tur attı. THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.

Sabiha Gökçen’de uçuşlar durduruldu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan duyuru yaparak saat 15:00’e kadar THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:

*Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15’e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

*Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Atatürk Havalimanı’nda sorun yok

Şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.

Havalimanına inemeyen uçakların listesi

09.10 Ankara, 09.20 Antalya, 09.20 Konya, 09.40 Adana, 09.45 Ankara, 09.45 Kayseri, 09.50 Trabzon, 10.05 Antalya, 10.05 Ankara, 10.10 Nevşehir.

İstanbul Havalimanı iptal olan seferler

İÇ HAT GİDİŞ

– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

– Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ

– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

– Mahan Air: Tahran (11.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

– Libyan Wings: Mitiga (14.25)

İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur” denildi.