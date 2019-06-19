Raylı sistem inşasında İstanbul dünyada bir numara

İstanbul’un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin (UITP) verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor.

İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28,05 kilometreydi. Son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233,05 kilometreye çıkarıldı. Her gün milyonlarca İstanbullu’ya hizmet veren raylı sistem hatlarının daha da yaygınlaştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda 17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor.

YAPIMI DEVAM EDEN EN FAZLA RAYLI SİSTEM PROJESİ İSTANBUL’DA

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmaları yakından takip edip kayıt altına alıyor. UITP’nin verilerine göre dünya genelinde yapımı devam eden raylı sistem hatları incelendi. Buna göre, 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul’un, “Aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler” sıralamasında dünyada birinci sırada olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği ilk 5 şehir şöyle;

Türkiye İstanbul 17 Proje 221,7 km

Çin Hangzhou 8 Proje 234,3 km

S. Arabistan Riyad 5 Proje 146,3 km

Hindistan Kolkata 5 Proje 87,1 km

G.Kore Seul 5 Proje 61,9 km

PROJELER TAMAMLANDIĞINDA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 2 KAT ARTACAK

İstanbul’un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar eşzamanlı olarak devam ediyor. Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip. Bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşünüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık 2 kat artarak 454 kilometreye çıkacak. Böylece İstanbullular’a daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

2 AYRI HATTA ÇALIŞMALAR BİTTİ, TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’da da inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

İBB TARAFINDAN YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR

Eminönü – Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı

Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı

Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro Hattı

Dudullu - Bostancı Metro Hattı

Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı

Kaynarca – Pendik - Tuzla Metro Hattı

Çekmeköy – Sultanbeyli Metro Hattı

Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı

Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı

Başakşehir - Kayaşehir Raylı Sistem Hattı

Mahmutbey – Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

Sarıgazi – Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Sabiha Gökçen Havalimanı – Kaynarca Merkez Metro Hattı

Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metro Hattı

Halkalı - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattı

İSTANBUL SÜRÜCÜSÜZ METRODA AVRUPA’NIN BİRİNCİSİ OLACAK

Ayrıca yapımı devam eden metro projelerinin 9’u sürücüsüz metro sistemiyle inşa ediliyor. Bunlar;

Dudullu - Bostancı Metro Hattı

Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Mahmutbey - Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı

Sarıgazi – Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı

Çekmeköy – Sultanbeyli Metro Hattı

Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı

Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

Mahmutbey – Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul’da sürücüsüz metro hattı sayısı 10’a çıkacak. Bu özelliğiyle İstanbul, sürücüsüz metro sistemlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olacak. Metro taşımacılığında son teknoloji olan sürücüsüz metro sistemleri dünyada en fazla ilgi gören toplu taşımacılık sistemi olarak dikkat çekiyor.