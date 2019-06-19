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Galatasaray'da hedef Chicharito

Galatasaray'da hedef Chicharito

Galatasaray'da gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Mbaye Diagne'yi yüksek bir bonservis bedeliyle satarak bütçesinde yer açmak isteyen sarı kırmızılılar, gündemine Meksikalı golcü Chicharito'yu aldı.

Son olarak İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham forması giyen Meksikalı golcü Chicharito için temaslar sıklaştı. Galatasaray başkan vekili Abdürrahim Albayrak'ın bizzat sürdürdüğü görüşmelerde yıldız oyuncu için anlaşma zemininin arandığı öğrenildi.

Chicharito lakabıyla anılan Javier Hernández Balcázar'ın kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen gibi takımlar bulunuyor. Meksikalı golcü geçen sezon West Ham formasıyla 28 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan sarı kırmızılılar, yaz kampında takımın iskeletinin tamamlanmasını hedefliyor. Bir yandan Diagne'nin satışı için pazarlık yapılırken, diğer yandan da yeni takviyeler için görüşmeler sürdürülüyor.

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