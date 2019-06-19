İBB taksicilere 'turizm elçiliği' eğitimi verecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Tarihi Yarımada ile Sultanahmet bölgesinde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 taksiciye ‘davranış ve turizm eğitimi’ verileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal ile bazı davetliler de yer aldı.

Bakan Ersoy, turizmde bir değişikliğe gittiklerini, nicelikli turistin yanında nitelikli turiste de ağırlık vereceklerini daha önce açıkladıklarını bunun için de nitelikli personel ve hizmetin gerekli olduğunu söyledi. Nitelikli personelin ve hizmetin eğitimle gerçekleşebileceğini kaydeden Ersoy, “Ülkeye gelen her üç turistten biri İstanbul’dan giriş yapıyor. Bunların büyük bölümü de İstanbul Havalimanı'nı kullanıyor. Taksicilerin pilot eğitimi olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtik” dedi.

TAKSİLERE YENİ BİR EKRAN SİSTEMİ KURULUYOR

Öncelikli olarak taksilere yeni bir ekran sistemi getirdiklerini anlatan Ersoy, “Öncelikli olarak tek başına eğitim olarak yapılmayacak. İlk etapta, dünyadaki örnekleriyle paralel olarak taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlanıyor. Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı, havalimanında hizmet veren 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına şu ana kadar bağlandı. Önümüzdeki temmuz ayı içinde tamamına bu sistem bağlanmış olacak” dedi.

Bakan Ersoy, taksicilerin eğitimiyle ilgili çalışmaların başlatılacağını, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından taksicilerin "SCL 90-R" psikolojik tarama testinden geçirileceğini kaydetti. Bu taramadan elde edilen sonuçlara göre taksicilerin belirli bölümlere ayrılacağını ifade eden Ersoy, ilk olarak davranış ve turizm konusunda dersler verileceğini belirtti.

İLK EĞİTİMLER İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİCİLERİNE VERİLECEK

Ersoy, bu alanda 13 farklı eğitimin yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Davranış, tarih eğitimi, kültür ve turizm konusunda bilgilendirmeler, ayrıca acil durumlara müdahale eğitimlerinden tutun da kendinizi geliştirecek diğer konularda ve 13 farklı dalda hizmet verilmiş olacak. Eğitimlerin unutulmaması için dijital ortama, siteye ve telefonlara yüklenecek aplikasyonlara bu eğitimler yüklenecek. Belli sürelerde belirli şekilde hatırlatmalar ve eğitim tekrarları bu aplikasyona, telefonlara gelecek. Tekrar almak istediğiniz zaman dijital ortamda ziyaret edeceğiniz web sayfasında uygulamalarını görebileceksiniz.”

BAŞARILI OLANLARA 'TURİZM DOSTU' STİCKERLARI VERİLECEK

“Üçüncü nokta da bunların tabii ki denetimi lazım. Sizin bu eğitimlerden sonra bir değerlendirme sonucu, sınav diyebiliriz bir nevi, bu sınav sonucu başarılı olan arkadaşlarımıza sertifikaları verilecek. Bu sertifikasyon toplu taşıma sürücü belgelerinize not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logosu içeren bir stiker takılacak. Biz 153 Beyaz Masa'ya gelen şikayetleri, turizm il müdürlüğümüze gelen şikayetleri de toplayıp, değerlendirerek, bundan sonraki eğitimlerde ve hatırlatmalarda esas teşkil edecek veriler olarak kullanmaya devam edeceğiz.”

Bu eğitimlerin sisteme oturtulması ve kalıcı hale getirilmesiyle ilgili kurumlarla beraber çalışma yaptıklarının altını çizen Ersoy, bu eğitimlerin, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Taksiciler Kooparatifine, Tarihi Yarımada ve Sultanahmet bölgesindeki taksicilere de verileceğini bildirdi.

PROJE 2 BİN 500 TAKSİCİYİ KAPSAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İGA ile dershane sayısını artırmak ve eğitimleri hızlandırmak için görüştüklerini kaydederek, 2 bin 500 taksicinin eğitimini kapsayan projenin geliştirileceğini belirtti. Eğitimler konusunda İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin katkıda bulunduğunu anlatan Ersoy, İstanbul Havalimanı taksilerinde uygulanacak dijital aplikasyonun çok yararlı olacağını vurguladı.

YENİ APLİKASYON İLE GÜZERGAHLAR VE FİYATLANDIRMA GÖRÜLECEK

Ersoy, yolcunun araçlara bindiği zaman aplikasyona gideceği yeri yazmasının ardından ekranda alternatif güzergahlar, fiyatlandırma ve paralı köprü ücretlerinin görülebileceğine dikkati çekerek, “Yolcu hangi yollardan gidebileceğini seçebiliyor. Ne kadar tutacağını ve ne kadar sürede gidebileceğini görebiliyor. Müşteri ve taksi memnuniyeti açısından da çok önemli. İnşallah turizm açısından ve başta İstanbul halkı açısından faydalı bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu eğitimlerin yaygınlaşması ve sonrasında da bu bir başlangıç, acil önlem planı diyebiliriz. Sonrasında da belediyemiz ve valiliğimizle birlikte bu eğitimlerin gönüllülük esasından çıkarılıp mecburi hale getirilmesi için gerekli resmi çalışmayı da hep beraber yürüteceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Ziyaretin ardından İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni gezen Bakan Ersoy, buradan turkuaz taksiyle ayrıldı.

EĞİTİM ALANLARA 'TURİZM ELÇİSİ' SERTİFİKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği eğitimler ile taksiciler “Turizm Elçisi” olacak. Turizm bilgisi ve İstanbul kent tarihi eğitimi alan taksiciler “turizm elçisi” olarak sertifikalandırılacak. Eğitimlerin temmuz ayında başlaması planlanıyor.

İlk etapta İstanbul Havalimanı’nda bulunan 800 taksici eğitim alacak. Daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı (300), Tarihi Yarımada’da hizmet veren 1.400 taksici olmak üzere ilk etapta 2.500 taksi şoförüne verilecek. Bu şoförlerin kullandığı araçlar da “turizm dostu taksi” olarak belgelendirilecek. Taksilerde bu ifade görsel olarak yer alacak.

TAKSİCİLERE TURİZM BİLGİSİ VE İSTANBUL KENT TARİHİ EĞİTİMİ

TUDES (toplu ulaşım hizmetleri kalitesi değerlendirme sistemi) eğitimleri kapsamında tüm toplu ulaşım araç şoförlerinin almakta zorunluğu olduğu; toplu ulaşıma giriş, trafikte davranış bilgisi, stres yönetimi ve öfke kontrolü, acil durumlara müdahale ve kriz yönetimi, farkındalık oluşturma ve empati, drama eğitimi, İstanbul şehir bilgisi - harita, navigasyon okuma bilgisi, itaksi ve araç içi cihaz kullanımı, yabancı dil eğitimlerine ek olarak turizm bilgisi ve İstanbul kent tarihi eğitimi: İstanbul kent tarihi ve şehrin turistik mekânları ve bölgeleri ile alakalı eğitimler verilecek. Tüm taksiciler için ilk aşamada eğitimler genel olarak 8 saat uygulanmakta ve her şoförün yılda 25 saat eğitim alması planlanmaktadır.