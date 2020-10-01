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Rangers Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers'la UEFA Avrupa Ligi play-off maçına çıkıyor. Aslan, rakibini devirmesi halinde hem Türkiye'nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlara büyük bir darbe vuracak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.

Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan müsabakada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalıyor ve kritik mücadele teve2'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

Sahadan galip ayrılan takım, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

Rangers: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Ibrox
Hakem: Andris Treimanis (Letonya)
Saat: TSİ 21.45
Yayın: teve2

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao

Aslan sezona iyi başladı

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda da Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

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