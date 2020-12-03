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Piyasalarda enflasyon etkisi! Dolar ve euro yükselişe geçti

Piyasaların merak ettiği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu. Güne yatay seyirle başlayan dolar ve euro yükselişe geçti.

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Dolar/TL 8 seviyesinin altında genel olarak yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda hem Türkiye, hem de küresel olarak koronavirüste yeni yayılım süreci takip edilirken; iç piyasada ise kasım ayı enflasyon verileri etkili oldu.

Saat 10:30'da piyasalar

Saat 09:25'te piyasalar

Kur 7.8 civarında yatay bir seyir izliyor

Dolar/TL, 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle 7.5’li seviyelere gerilemiş; ancak bu gerileme lokal döviz altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselmişti. Bu yükselişin ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izledi.

Enflasyon verileri

Enflasyon kasım ayında TÜFE'de yüzde 2,3 artı. Yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

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